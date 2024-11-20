Москвичи смогут обменять баллы "Миллиона призов" на новогодние сувениры

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Участники программы лояльности "Миллион призов" смогут обменять городские баллы на новогодние сувениры – наборы праздничной посуды, кухонную утварь, домашний текстиль и другие предметы с символикой проекта. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Также для москвичей подготовлены подарки. Для получения доступа к витрине сувениров за 0 баллов надо присоединиться к акции "Зима с "Миллионом призов". До 27 ноября необходимо набрать не меньше 400 городских баллов, участвуя в электронных проектах. В декабре самые активные смогут заказать подарок и забрать его в одном из павильонов "Миллион призов".

Заработать баллы горожане способны с помощью проектов "Активный гражданин", "Город заданий", "Электронный дом", "Город идей", "Наш город", "Помощник Москвы", "Малый бизнес Москвы", сервиса "Библиотеки Москвы", портала "Московский спорт". Более того, баллы начислят за покупки на рыбных рынках "Москва – на волне". При этом полученные ранее баллы за участие в проектах не учитываются.

Для всех, кто за месяц смог набрать нужное количество баллов, откроется доступ к специальной категории раздела "Поощрения" сайта "Миллион призов". Там пользователи имеют возможность за 0 баллов заказать новогодний сувенир.

Помимо этого, москвичи могут обменять баллы на эксклюзивные новогодние вещи, которые появятся на витрине сайта в декабре. Забрать их можно будет в павильонах "Миллион призов" на фестивальных площадках "Зима в Москве", в том числе на двух рыбных столичных рынках "Москва – на волне".

Получить три тысячи городских баллов москвичи могут и за авторизацию в приложении "Мой id". Для этого нужно скачать приложение, авторизоваться с помощью учетной записи mos.ru, а затем активировать один из личных предложенных документов. Баллы получат горожане, впервые авторизующиеся в сервисе.