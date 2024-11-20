Москвичи могут получить 3 тыс баллов за авторизацию в приложении "Мой id"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жители Москвы за первичную авторизацию и активацию любого личного документа в приложении "Мой id" могут получить 3 тысячи городских баллов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

По данным портала, свыше 66 тысяч горожан уже присоединились к этой совместной акции программы лояльности "Миллион призов" и приложения "Мой id". Поучаствовать в ней можно до 20 декабря 2024 года.

Для участия надо скачать приложение "Мой id", авторизоваться с помощью учетной записи mos.ru, а также активировать один из предложенных документов – паспорт, СНИЛС, ИНН, свидетельство о рождении, полис ОМС, цифровое удостоверение многодетной семьи и другие.

Городские баллы получат только те москвичи, которые впервые авторизуются в приложении. Они поступят на личный счет пользователя в течение семи рабочих дней.

Баллы "Миллиона призов" можно обменять на скидки в аптеках и магазинах партнеров программы, пополнить ими карту "Тройка", счет в приложении "Парковки России" или направить на благотворительность.

Преимущество приложения "Мой id" в том, что горожанин может в любой момент со смартфона посмотреть сведения личных документов и документов своих детей. Также информацией из приложения можно делиться с доверенными лицами.

Пользователь самостоятельно может выбрать, какие сведения ему нужны, и отобразить их на главной странице, используя раздел "Управление документами". Вся информация представлена в виде карточек, оформление которых можно менять с помощью нажатия кнопки "Еще" в правом нижнем углу экрана.

Кроме того, у некоторых документов есть цифровые версии, которые можно использовать для получения госуслуг, уточнили в департаменте информационных технологий Москвы. Так, единый читательский билет отображается в виде штрихкода, который можно предъявить в столичных библиотеках, а QR-код цифрового удостоверения многодетной семьи позволяет подтвердить льготный статус – например, при покупке билетов в городских культурных учреждениях.

В приложении москвичи могут отслеживать свои активные заказы, оформленные на сайте "Миллион призов", а QR-коды использовать для предъявления партнерам программы.

Между тем число пользователей сервиса "Мой id" выросло более чем вдвое с начала этого года и превысило 125 тысяч. Сейчас в приложении доступны 14 типов документов и сервисов. Среди них – сведения российского и заграничного паспортов, ИНН, свидетельства о рождении, СНИЛС и других. Это упрощает заполнение различных заявлений и онлайн-форм.