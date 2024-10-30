Количество пользователей сервиса "Мой id" превысило 125 тыс чел с начала года

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Количество пользователей сервиса "Мой id" выросло более чем в два раза с начала 2024 года и превысило 125 тысяч человек. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на пресс-службу департамента информационных технологий.

В ведомстве отметили и растущую востребованность приложения благодаря постоянному расширению его возможностей. Например, сейчас горожанам стало доступно цифровое удостоверение многодетной семьи, которое можно предъявлять для подтверждения льготного статуса.

Кроме того, в департаменте уточнили, что в сервис не только добавляют новые возможности, но и продолжают улучшать уже существующие. Так, недавно у владельцев домашних животных появилась возможность контролировать сроки вакцинации и обработки своих животных, а также быстро переходить к записи в государственную ветклинику прямо из приложения.

На данный момент в сервисе доступны 14 типов документов и сервисов, в том числе сведения российского и заграничного паспортов, ИНН, свидетельства о рождении, СНИЛС и других, что упрощает заполнение различных заявлений и онлайн-форм, а также позволяет отправить информацию доверенным лицам.

Также в распоряжении москвичей находятся и цифровые версии некоторых документов, в том числе полиса ОМС или единого читательского билета. Воспользоваться приложением может любой зарегистрированный пользователь портала mos.ru.

За год работы приложения "Мой id" количество сервисов и документов платформы увеличилось в 1,5 раза. Сейчас в нем доступны данные, которые пользователь предоставляет в личном кабинете на mos.ru или при получении госуслуг.

По словам Сергея Собянина, такое хранение документов упрощает заполнение анкет и заявлений. Помимо этого, у москвичей появляется возможность пользоваться некоторыми городскими услугами. Например, в поликлинике можно просто отсканировать QR-код на инфомате и оперативно записаться к врачу.