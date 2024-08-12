Собянин: число документов и сервисов приложения "Мой id" выросло в 1,5 раза

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Приложение "Мой id" помогает горожанам иметь в свободном доступе сведения о своих документах. За год его работы количество сервисов и документов платформы увеличилось в 1,5 раза, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Сейчас в нем доступны данные, которые пользователь предоставляет в личном кабинете на mos.ru или при получении госуслуг. Мэр уточнил, что такое хранение упрощает заполнение онлайн-форм, анкет и заявлений.

Помимо этого, у москвичей появляется возможность пользоваться некоторыми городскими услугами. Например, в поликлинике можно просто отсканировать QR-код на инфомате и оперативно записаться к врачу.

В одном из последних обновлений в приложение добавили цифровое удостоверение многодетной семьи, отметил Собянин. Также там появилась опция для владельцев домашних животных – переход на страницу записи в государственную ветклинику.

Добавить сведения о питомцах в приложении "Мой id" могут те пользователи, которые дополнили информацию о своих животных в личном кабинете портала mos.ru. Еще приложение позволяет проверить сроки вакцинации и обработки питомца от паразитов.

После каждого посещения ветеринара информация о результатах осмотра будет вноситься в ветеринарную автоматизированную систему и станет доступна пользователю в приложении "Мой id" и суперсервисе "Мой питомец" на mos.ru.