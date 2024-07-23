В приложении "Моя Москва" появилась возможность оплачивать счета через СБП

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Пользователи мобильного приложения "Моя Москва" смогут оплачивать счета через систему быстрых платежей (СБП). Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на департамента информационных технологий города.

До этого обновления такая возможность была доступна жителям города на портале mos.ru и в приложении "Госуслуги Москвы". При этом оплата счетов является одной из наиболее востребованных функций приложения "Моя Москва", подчеркнул глава ведомства Борис Фролов.

"Только с начала этого года горожане воспользовались ей свыше одного миллиона раз. Для удобства пользователей мы добавили в перечень инструментов оплаты систему быстрых платежей, которая позволяет провести платеж быстро и без ввода данных карты", – отметил руководитель департамента.

Это приложение позволяет оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги, кружки, детский сад и группу продленного дня, а также разрешения на резидентную парковку и штрафы.

Счета, которые необходимо закрыть, пользователи могут найти в разделе "Платежи". Оплачивать их можно, воспользовавшись банковской картой, а также через систему быстрых платежей и баланс телефона. Если москвичи выберут вариант оплаты через СБП, на экране появится перечень банков, со счетов в которых могут быть списаны средства.

После завершения платежа приложение автоматически направит пользователя на страницу результатов оплаты. Там он сможет увидеть квитанцию. При этом использование СБП дает возможность не только оплачивать счета без комиссии, но и получать кешбэк. Его размер составляет один процент от выплаченной суммы.

Для этого москвичи должны будут предварительно пройти регистрацию в программе лояльности на сайте или в мобильном приложении "Привет!" После того, как они сделают это, кешбэк будет автоматически зачисляться на тот счет, с которого была проведена оплата через СБП. Данная акция будет длиться до 10 января 2025 года.

Между тем в мобильном приложении "Мой id" появились новые возможности для владельцев домашних животных. Теперь они смогут не только в любой момент найти и отправить сведения о своем питомце, но и быстро воспользоваться услугой записи животного в ветклинику на mos.ru.

