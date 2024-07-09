Цифровое удостоверение многодетных семей стало доступно в приложении "Мой id"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Многодетным семьям стало проще получать услуги и льготы, так как теперь они могут воспользоваться цифровым удостоверением, подтверждающим их статус, в мобильном приложении "Мой id", передает портал мэра и правительства Москвы.

Замруководителя столичного департамента информационных технологий Дмитрий Иванов рассказал, что цифровое удостоверение многодетной семьи уже доступно в личном кабинете на mos.ru. Его можно не только скачать, но и подключить в приложении "Мой id". Таким образом, новая опция избавляет москвичей от необходимости каждый раз искать в телефоне скачанную цифровую версию удостоверения, объяснил он.

Иванов напомнил, что получить статус многодетной семьи можно с ноября 2020 года только на mos.ru. За 3,5 года услугой воспользовались свыше 308 тысяч раз. С февраля этого года цифровое удостоверение многодетной семьи получили более 11 тысяч семей, добавил он.

В столичном комитете госуслуг уточнили, что цифровое удостоверение представляет собой уникальный QR-код, содержащий информацию обо всех членах многодетной семьи и сроке действия льготы. Электронный документ равнозначен бумажному, поэтому его можно использовать для получения льгот.

Для оформления цифрового удостоверения не нужно подавать отдельное заявление или посещать центры госуслуг. Если человек является членом семьи, получившей статус многодетной, то это удостоверение уже будет доступно в личном кабинете на mos.ru.

Для того чтобы воспользоваться цифровым удостоверением в приложении "Мой id", нужно авторизоваться в нем, открыть настройки и зайти в раздел "Управление документами". Во вкладке "Документы" надо активировать переключатель "Цифровое удостоверение многодетной семьи". После этого оно появится в разделах "Избранное" и "Документы".

Ранее Владимир Путин поддержал идею создания в РФ специального праздника для многодетных семей. Инициатива подразумевает, что в этот день такие семьи могли бы бесплатно посещать некоторые культурно-досуговые мероприятия. Президент подчеркнул, что этот праздник может мобилизовать не только государство и местные органы власти, но членов семьи.