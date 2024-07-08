Путин поддержал идею создания в РФ специального праздника для многодетных семей

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Владимир Путин в ходе встречи с семьями, прошедшими в финал всероссийского конкурса "Это у нас семейное", выступил в поддержку идеи создания в России специального праздника для многодетных семей.

Инициатива, озвученная российскому лидеру, подразумевает, что семьи, в которых воспитывается несколько детей, могли бы в этот день бесплатно посещать некоторые культурно-досуговые мероприятия.

Президент подчеркнул, что такое решение может стать значимым для многодетных семей. Он также отметил, что этот праздник будет мобилизовывать не только государство и местные органы власти, но и членов семьи.

"Вы правильно сказали, и семья будет этого ждать, дети будут ждать. Потому что ведь все заняты, все работают, а так, если заранее знать это, можно всем подготовиться. Это хорошая идея", – заявил Путин.

В ходе этой встречи российский лидер также обратился к правительству России и Госдуме с просьбой принять решение по выплатам многодетным семьям на ипотеку. Глава государства пояснил, что речь идет о программе специальных выплат для многодетных родителей, которая нацелена на то, чтобы они не переплачивали более 6% за ипотеку после всех вычетов.

