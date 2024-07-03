Депутат Останина предложила сделать 8 июля выходным днем для многодетных семей

03 июля, 06:39Политика
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Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина предложила сделать День семьи, любви и верности – 8 июля – выходным днем в РФ для многодетных семей. Соответствующее обращение она направила министру труда и соцзащиты РФ Антону Котякову, пишет РИА Новости.
"Представляется, что такой шаг продемонстрирует заботу государства о многодетных семьях в Год семьи", – указала депутат в своем письме.
По мнению комитета ГД, такая инициатива не снизит производительность труда, так как большинство мам из 2,4 миллиона многодетных семей не находятся в трудовых отношениях, посвящая себя воспитанию детей.
В России был утвержден единый образец удостоверения многодетной семьи. Его можно будет использовать для получения региональных мер поддержки в своем субъекте и федеральных льгот по всей стране.
В начале июня в Госдуму также внесли законопроект об установлении для женщин с двумя и более несовершеннолетними детьми сокращенной рабочей недели в 39 часов.
Изменения планируется внести в ТК РФ, они будут действовать только для тех случаев, когда меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена для работающих женщин федеральными законами или иными нормативными правовыми актами РФ.
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