ТАСС: В ГД внесут проект о сокращенной рабочей неделе для женщин с двумя детьми

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Группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким 3 июня внесет в Госдуму законопроект об установлении для женщин с двумя и более несовершеннолетними детьми сокращенной рабочей недели в 39 часов. Об этом со ссылкой на документ сообщает ТАСС.

"Законопроектом предусматривается установление сокращенной продолжительности рабочего времени для женщин, имеющих двух и более детей в возрасте до 18 лет, на один час в неделю, то есть время их работы составит 39 часов в неделю", – указано в сообщении.

Изменения планируется внести в ТК РФ, они будут действовать только для тех случаев, когда меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена для работающих женщин федеральными законами или иными нормативными правовыми актами РФ.

Авторы считают, что предлагаемые меры позволят предоставить женщинам с двумя и более детьми больше свободного времени, и в то же время не повлекут за собой серьезных последствий для рынка труда и заинтересованности работодателей.

До этого с похожей инициативой сократить на два часа рабочую пятницу для женщин с сохранением средней зарплаты выступал вице-спикер ГД Борис Чернышов. Он говорил, что такая мера должна стать обязательной для бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих.