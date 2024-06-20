ГД приняла в I чтении закон о выплатах работающим родителям с 2 детьми

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Госдума приняла в первом чтении законопроект о ежегодной выплате работающим родителям с двумя и более детьми, если их среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума.

Размер выплаты, согласно законодательной инициативе, будет определяться в виде разницы между суммой уплаченного НДФЛ за год, который предшествовал году обращения за выплатой, и суммой налога с того же дохода по ставке в 6%.

Заявление о назначение выплаты в случае принятия закона нужно будет подавать с 1 мая по 1 октября года, следующего за периодом уплаты НДФЛ. Денежную поддержку могут получить оба родителя, если у них нет долгов по алиментам.

Журналисты подчеркнули, что Минфин сравнил эту меру с кешбэком или с 13-й зарплатой. Если законодательную инициативу примут, то она начнет действовать с 1 января 2026 года, а налоговую базу для расчетов сформируют в следующем году.

Ранее думский комитет по бюджетам и налогу одобрил законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ. Налоговая ставка в 13% не изменится для тех, кто в год получает не больше 2,4 миллиона рублей. Если гражданин зарабатывает от 2,4 до 5 миллионов, то налог возрастет до 15%. Аналогично НДФЛ составит 18 и 22% для получающих от 5 до 20 миллионов и от 20 до 50 миллионов рублей соответственно.

