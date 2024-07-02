Правительство утвердило единый образец удостоверения многодетной семьи

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Правительство России утвердило единый образец удостоверения многодетной семьи. Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин.

Документ сперва будет оформляться в бумажном, а в дальнейшем – в электронном виде. Семьи смогут использовать его для получения региональных мер поддержки в своем субъекте и федеральных льгот по всей России.



К примеру, документ можно будет использовать при посещении культурных или досуговых учреждений.

Заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова ранее рассказала, что с февраля 2024 года цифровое удостоверение о льготном статусе получили более 11 тысяч многодетных семей. Его можно скачать на мобильный телефон – оно будет всегда под рукой, его нельзя испортить или потерять.

Для получения удостоверения не нужно подавать отдельное заявление или посещать центры госуслуг. Члены многодетных семей могут найти его в личном кабинете портала mos.ru. Благодаря удостоверению многодетные семьи могут получать скидки в магазинах, учреждениях культуры и других организациях бытового и социального обслуживания.

Правительство России продлило на семь лет выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки. Семья с тремя или более детьми может получить выплату в размере 450 рублей. В 2023 году по программе было предоставлено 190 тысяч выплат.

