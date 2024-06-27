Депутат ГД Федоров призвал ввести в России налог на бездетность

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В России необходимо ввести налог на бездетность, считает член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров.

По словам парламентария, у семейных людей "жизненная ситуация объективно хуже", они нуждаются в деньгах. Он подчеркнул, что неважно, по каким причинам у пары нет потомства, люди должны платить в казну.

"Налог на бездетность – это конкретный механизм, выработанный в период демографического кризиса, Второй мировой войны, в Советском Союзе. Именно поэтому он был введен в 1941 году, чтобы понятно было, что будут большие потери. Поэтому это конкретная технология", – объяснил депутат в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Федоров уточнил, что налог с перераспределением в сторону семейных граждан поможет получить положительные результаты в области демографии и справедливости в стране.

"Грубо говоря, движение в правильном направлении. <...> Перераспределять деньги от людей, у которых детей нет, неважно, по каким причинам, к семьям, где есть дети", – заявил депутат.

Он также подчеркнул, что налог – это не штраф, а некая форма общественных алиментов. Помимо этого, он выдвинул предложение по поддержке женщин, желающих уйти в декрет от работодателей. Депутат заметил, что это общая госполитика, поэтому все должны в этом принимать участие. Федоров назвал это общим благом.

"Вот как сейчас все участвуют в помощи СВО, так и здесь все должны участвовать в помощи семьям и женщинам, которые хотят рожать", – заключил Федоров.

Ранее в России зафиксировали тенденцию снижения числа женщин репродуктивного возраста. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, суммарный коэффициент рождаемости первых детей за последний год практически не изменился, вторых – снизился на 4,5%. При этом коэффициент рождаемости третьих и последующих детей в стране вырос на 3,6%.

При этом, по прогнозу Росстата, рост численности женщин в возрасте 20–29 лет начнется только после 2026 года, но он будет незначительный.