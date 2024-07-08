Путин выступил за выплату семьям неиспользованных остатков маткапитала

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Неиспользованные остатки материнского капитала должны выплачиваться семьям. С такой инициативой выступил Владимир Путин в ходе встречи с семьями – финалистами Всероссийского конкурса "Это у нас семейное".

"Это известная ситуация: после того как люди расходуют основную часть материнского капитала, остается какая-то небольшая сумма, с которой вроде как и сделать уже ничего нельзя", – сказал президент.

Так он ответил на соответствующую просьбу одной из участниц мероприятия. Президент подчеркнул, что уже обсуждал этот вопрос с вице-премьером Татьяной Голиковой. Он предложил на первое время ограничить эту сумму 10 тысячами рублей.

Укрепление семьи является приоритетным направлением для работы государства, так как для страны нет ничего более важного, уверен Путин.

"Тем более в Год семьи в России", – заключил он.

Ранее депутаты ГД предложили разрешить тратить маткапитал на покупку путевок в санатории и лагеря для детей. Парламентарии также предлагали ввести на федеральном уровне выплату студенческого материнского капитала. Депутаты отмечали, что такой законопроект на региональном уровне уже поддержали в Ивановской области.

