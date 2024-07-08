Путин попросил кабмин и ГД принять решение по выплатам многодетным на ипотеку

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Владимир Путин на встрече с семьями – финалистами Всероссийского конкурса "Это у нас семейное" попросил правительство РФ и Госдуму принять решение по выплатам многодетным семьям на ипотеку.

Глава государства напомнил, что сейчас существует несколько налоговых вычетов: имущественный, социальный и общий для семей. По словам Путина, общий вычет должен рассчитываться до всех остальных, чтобы не получилось так, что все посчитали, а уже нечего было вычитать.

Также президент уточнил, что сейчас в нижней палате парламента обсуждается программа специальных выплат многодетным семьям, которая нацелена на то, чтобы семьи не переплачивали более 6% за ипотеку после всех вычетов.

"И вот разница между 13 и 6% должна остаться в семье", – объяснил Путин.

Недавно Путин подписал указ, согласно которому программы по предоставлению выплат в размере 450 тысяч рублей семьям с тремя и более детьми на помощь в погашении ипотеки будут продлены еще до 1 июля 2031 года. Таким образом, мера поддержки распространится на семьи, где третий и последующий ребенок родились с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года.

