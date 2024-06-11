Депутат Буцкая рассказала, какие варианты поддержки многодетных семей рассматривают в ГД

В данный момент в Госдуме рассматривается вопрос о возможном снижении процента по ипотеке для многодетных семей по мере увеличения жилплощади. Об этом рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Она также отметила, что помощь многодетным семьям начинается с поддержки всех семей с детьми в целом. Она подчеркнула, что родители, у которых уже есть трое детей, чаще всего готовы завести четвертого и пятого ребенка.

Большое интервью с Татьяной Буцкой выйдет во вторник, 11 июня, в эфире телеканала Москва 24.

