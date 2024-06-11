Дептранс предупредил о возможных затруднениях движения в Москве из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Автомобильное движение в центре столицы может быть затруднено во вторник, 11 июня, из-за непогоды. Такое предупреждение Дептранс Москвы опубликовал в своем официальном телеграм-канале.

"Рекомендуем для поездок по городу воспользоваться метро. Вечером возможны затруднения движения в центральной части города, на вылетных магистралях и МКАД", – уточняется в публикации.

В департаменте также посоветовали прокладывать маршруты через быстрые магистрали: Кутузовский проспект, МСД и проспект Багратиона.

Накануне городские службы были переведены в режим повышенной готовности из-за сильного дождя и ветра, которые ожидаются 11 и 12 июня. Синоптики утверждают, что за ближайшие двое суток в Москве может выпасть более 80% месячной нормы осадков.

В столице принимаются меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, а также строящихся зданий, под особым контролем находится функционирование систем жизнеобеспечения.

