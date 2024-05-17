Тематические "Тройки" выпустили ко дню рождения "Юнармии"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Столичный Дептранс выпустил три новые тематические карты "Тройка" ко дню рождения Всероссийского движения "Юнармия". Их украсили символикой движения: изображением орла и пятиконечной звезды, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Заместитель мэра Максим Ликсутов отметил, что в 2024 году "Юнармии" исполняется 8 лет со дня основания. Он поздравил всех участников движения и пожелал успехов.

По словам Ликсутова, новые "Тройки" станут приятным подарком по случаю праздника. Карты можно приобрести на сайте сувенирного магазина, во флагманских магазинах на станциях метро "Трубная" и "Маяковская", а также на стойках "Живое общение".

Ранее Дептранс выпустил тематическую "Тройку" к двадцатилетию Федеральной антимонопольной службы. Ликсутов уточнил, что на карте карте изображена эмблема организации.