Тематическую карту "Тройка" выпустили к 20-летию ФАС

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

К двадцатилетию Федеральной антимонопольной службы Дептранс Москвы выпустил новую тематическую карту "Тройка", сообщает телеграм-канал ведомства.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что на этой карте изображена эмблема организации. Он также поздравил сотрудников ФАС от лица возглавляемого им департамента и пожелал достижения новых профессиональных успехов в будущем.

Приобрести такую "Тройку" можно на сайте сувенирного магазина. Также она продается во флагманских торговых точках, которые находятся на станциях метро "Трубная" и "Маяковская". Увидеть ее можно и на стойках "Живое общение".

Метрополитен Москвы отпраздновал свой восемьдесят девятый день рождения 15 мая. В честь этого события в аванзале на станции метро "Курская" была открыта экспозиция тематических карт "Тройка", выпущенных в 2023 и 2024 годах.

Посетить эту выставку москвичи и гости столицы могут до 22 мая.