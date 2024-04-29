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29 апреля, 12:15

Транспорт

Дептранс выпустил новые тематические "Тройки" в честь 30-летия Рунета

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Столичный Дептранс выпустил две новые тематические "Тройки" в честь 30-летия домена .RU, указывается в телеграм-канале ведомства.

"Мы поздравляем команду Рунета с днем рождения и желаем профессиональных успехов и дальнейшего успешного развития", – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его информации, новые карты станут отличными подарками для пользователей Сети в РФ. Приобрести их можно на сайте сувенирного магазина, во флагманских магазинах на станциях "Трубная" и "Маяковская", а также на стойках "Живое общение".

Ранее Ликсутов рассказал, что с 2013 года в столице выпустили более 50 миллионов "Троек". Проездной просчитывает около 3,5 тысячи вариантов тарифов для выгодных поездок по городу.

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