Инсталляции в виде буквы "М" установили у 10 станций метро

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Ко дню рождения метрополитена Москвы у входов в 10 вестибюлей установили тематические инсталляции в виде буквы "М". Об этом рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Красивые фотографии москвичи и гости столицы смогут сделать возле выходов номер 1 станций "Кропоткинская", "Спортивная" и "Красные Ворота" на красной линии. На коричневой линии инсталляции стоят возле выходов с тем же номером у станций "Краснопресненская", "Белорусская", "Добрынинская" и "Парк культуры".

Такое же оформление можно увидеть у первого выхода станции "Савеловская" на серой линии. Также ярко-красная буква "М" стоит у второго выхода станции зеленой линии "Динамо" и седьмого выхода станции салатовой линии "Чкаловская", отмечается в телеграм-канале Дептранса.

Праздничное оформление не будут убирать с этих локаций до 24 мая.

Ранее балетную постановку в честь 89-летия Московского метрополитена впервые показали в аванзале станции "Курская". Театральные группы порадовали пассажиров метро отдельными партиями из "Лебединого озера" и "Спящей красавицы" Петра Чайковского, а также "Призрачного бала" Фридерика Шопена, "Жар-птицы" Игоря Стравинского и "Эсмеральды" Цезаря Пуни.

Также Сергей Собянин дал старт проходке перегонных тоннелей от станции "Народное Ополчение" до "Бульвара Генерала Карбышева" Рублево-Архангельской линии метро. Он поздравил с годовщиной открытия московского метро всех, кто им пользуется, а также строит новые линии, станции и создает поезда.