Экспозиция тематических карт "Тройка" открылась на "Курской"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Экспозицию тематических карт "Тройка", выпущенных в 2023 и 2024 годах, открыли в аванзале на станции метро "Курская". Выставка продлится до 22 мая, рассказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

В 2023 году выпустили 89 уникальных "Троек". Из них 35 разработали совместно с Федерацией регби России, футбольным клубом "Динамо", персонажами из "Смешариков", Госфильмфондом, МХТ имени А. П. Чехова и МФТИ, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

На выставке представлено более 100 тематических карт. Среди них – "самые художественные" с картинами Федора Конюхова, "самые милые" с пандой Катюшей из Московского зоопарка и "самые живописные" с музеями и усадьбами столицы. Гости экспозиции также увидят другие карты, посвященные местам и событиям Москвы.

Ликсутов отметил, что "Тройка" стала "ключом" ко многим транспортным сервисам. Дептранс выпускает карты к важным датам и событиям по поручению Сергея Собянина, заключил заммэра.

До этого в Москве появилась лимитированная "Тройка", посвященная регулярным электросудам. В Дептрансе уточнили, что карту подарят самым активным пассажирам. Для этого москвичам нужно совершить не меньше двух поездок в будни на втором маршруте ЗИЛ – Печатники, оплатив проезд "Тройкой".