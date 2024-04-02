Врач Васильева назвала время, после которого нельзя пить воду

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Воду или любую другую жидкость нужно переставать пить после 19:30, чтобы избежать утренней отечности. Об этом "Газете.ру" рассказала кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог и косметолог Екатерина Васильева.

Эксперт также посоветовала хранить в морозилке две столовые ложки для ледяного массажа лица. Они дают дренирующий эффект (устранение лишней жидкости из организма. – Прим. ред.) и легкий сосудистый спазм, благодаря чему отечность быстро уходит.

Васильева отметила, что для борьбы с отеками хорошо помогает противоотечная мазь от геморроя. Ее можно наносить на все лицо, кроме области вокруг глаз.

"Эти два необычных способа лучше практиковать периодически, а не каждый день", – прокомментировала врач.

Косметолог подчеркнула, что самомассаж лица или гаджеты с микротоками также отлично разгоняют лимфу и помогают в короткие сроки нейтрализовать отек.

Ранее невролог Екатерина Демьяновская заявила, что обезболивающие могут вызвать отек лица. Причиной отечности также может стать прием лекарств от повышенного артериального давления или сахарного диабета, оральных контрацептивов и стероидных препаратов.