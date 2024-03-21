Невролог заявила, что обезболивающие могут вызвать отек лица

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Гормональные колебания во время ПМС или беременности, а также прием безрецептурных обезболивающих препаратов, лекарств от повышенного артериального давления или сахарного диабета, оральных контрацептивов и стероидных препаратов могут стать причиной отечности лица. Об этом заявила невролог Екатерина Демьяновская, сообщает Life.ru.

По ее словам, лишняя вода в тканях возникает из крови, которая на 55% состоит из жидкой части. Большинство отеков в ногах возникают из-за малоподвижного образа жизни и погрешности в питании, а отечность лица говорит о других сбоях в организме, объяснила врач.

Так, продолжила она, если человек сидит большую часть дня, то отток крови по венам замедляется, из-за чего в области голеней, лодыжек и стоп могут образоваться отеки. Также жидкость может задерживаться вследствие избытка соли в рационе. Демьяновская рассказала, что хлорид натрия буквально "тянет" на себя воду, увеличивая объем циркулирующей крови, что ухудшает работу сердца, стимулирует депонирование жидкости в тканях. Если специально досаливать блюда или есть много консервов, то отеки будут возникать снова, указала невролог.

Способностью удерживать влагу также обладает гиалуроновая кислота из "уколов красоты", в связи с чем адепты инъекционной косметологии нередко получают эффект не юного, а опухшего лица, добавила специалист.

В качестве еще одной причины отеков она назвала недостаточное употребление воды, из-за чего нарушается нормальная работа почек. Кроме того, отеки могут возникнуть у людей, которые едят мало белка, уточнила Демьяновская. По ее мнению, в этом случае жидкость выходит в ткани из-за того, что сама кровь теряет способность удерживать воду в сосудистом русле.

Для устранения отеков невролог рекомендовала ограничить употребление соли до 5 граммов в сутки, исключить алкоголь, пить не меньше 1,5–2 литров воды в день, добавить ежедневную физическую активность. С ее слов, обычно этого достаточно, чтобы исправить ситуацию. Если же конечности и лицо отекают постоянно, а изменение образа жизни не помогает, то нужно обратиться к терапевту, подытожила Демьяновская.

Ранее диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, что вода и продукты с содержанием калия и магния могут помочь в борьбе с утренними отеками. Он указал, что такая отечность часто появляется после употребления на ночь еды, содержащей много сахара и соли.

Также стимулировать выведение лишней жидкости из организма могут зелень, огурцы, сухофрукты и орехи, подчеркнул Арзамасцев.

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