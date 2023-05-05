12:45Общество
Врач назвал заболевания, о которых предупреждают отеки ног
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Отеки ног могут сигнализировать о сердечной недостаточности или варикозном расширении вен нижних конечностей. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
"При варикозном расширении вен нижних конечностей кровь плохо поднимается, она застаивается. Плазма крови выходит из кровеносного русла, происходит пропитывание тканей и возникают отеки", – пояснил эксперт.
Кроме того, отеки ног иногда наблюдаются при приеме определенных лекарств. "Есть некоторые кардиологические препараты, которые по своей сути тоже могут давать такую проблему, как отек ног", – заключил терапевт.
Ранее россиянам рассказали, какая еда способствует снятию отечности. В частности, речь идет о богатых калием продуктах. Например, огурцах, сладком перце, кабачках, абрикосах и кураге. Кроме того, от лишней жидкости в организме помогают избавиться зеленый чай и кофе, поскольку в них тоже присутствует калий. Вместе с тем необходимо сократить потребление соли.
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