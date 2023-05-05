Врач назвал заболевания, о которых предупреждают отеки ног

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Отеки ног могут сигнализировать о сердечной недостаточности или варикозном расширении вен нижних конечностей. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

"При варикозном расширении вен нижних конечностей кровь плохо поднимается, она застаивается. Плазма крови выходит из кровеносного русла, происходит пропитывание тканей и возникают отеки", – пояснил эксперт.





Андрей Кондрахин врач-терапевт, кандидат медицинских наук При сердечной недостаточности могут быть большие проблемы с организмом, в том числе и отек ног. Он возникает из-за того, что насосная функция сердца страдает, оно плохо перекачивает кровь.

Кроме того, отеки ног иногда наблюдаются при приеме определенных лекарств. "Есть некоторые кардиологические препараты, которые по своей сути тоже могут давать такую проблему, как отек ног", – заключил терапевт.

Ранее россиянам рассказали, какая еда способствует снятию отечности. В частности, речь идет о богатых калием продуктах. Например, огурцах, сладком перце, кабачках, абрикосах и кураге. Кроме того, от лишней жидкости в организме помогают избавиться зеленый чай и кофе, поскольку в них тоже присутствует калий. Вместе с тем необходимо сократить потребление соли.

