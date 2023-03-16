Врач рассказал о причинах появления отеков у пожилых

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Отеки у пожилых людей могут быть связаны с гипотиреозом, сердечной недостаточностью и приемом лекарственных препаратов. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

"Обычно у людей в возрасте изношена сердечная мышца, у кого-то уже были инфаркты. Сердце хуже качает кровь, из-за чего неминуемо возникает застой по большому кругу кровообращения. То есть при сердечной недостаточности ноги начинают отекать", – пояснил эксперт.





Алексей Хухрев врач-терапевт Есть определенные лекарства, в частности блокаторы кальциевых каналов, которые в качестве побочного эффекта вызывают отеки. При этом ноги горячие, отекшие.

Если отекло лицо, это может говорить о снижении функции щитовидной железы – гипотиреозе.

"Щитовидная железа регулирует обмен. Когда не хватает гормонов, нарушается водный баланс и метаболизм в тканях. При этом одутловатое лицо – частое явление", – отметил специалист.

Ранее были названы причины, по которым у пожилых людей может появляться одышка. В частности, подобный симптом иногда предупреждает о сердечной недостаточности либо недугах легких или бронхов. Кроме того, одышка при незначительной нагрузке может свидетельствовать об анемии. Чтобы выяснить точную причину этого явления, рекомендуется обратиться к врачу.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!