Врач назвала неожиданные причины одышки у пожилых людей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Одышка у возрастной категории граждан может указывать на сердечную недостаточность, проблемы с легкими, а также другие недуги. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

"Одышка у пожилых может свидетельствовать о проблемах с дыхательной или сердечно-сосудистой системой. То есть она может быть признаком сердечной недостаточности или заболеваний легких или бронхов", – пояснила эксперт.





Надежда Чернышова врач-терапевт Такой симптом бывает и при анемии. Когда низкий уровень гемоглобина в крови, это тоже проявляется одышкой при незначительной физической нагрузке.

Поскольку причин у одышки может быть несколько, при ее появлении Чернышова посоветовала обратиться к врачу. Он поможет выяснить, с чем связан дискомфорт.

При этом одышка не всегда указывает на патологические процессы. Иногда она может возникать у здоровых людей при чрезмерной физической нагрузке.





Надежда Чернышова врач-терапевт Одышка может быть физиологической, если при нормальном состоянии здоровья человек получает нагрузку, превышающую его тренированность. Даже когда он идет быстрым шагом или бежит, то рано или поздно дыхание сбивается, и это не считается чем-то патологическим.

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