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16:00

Общество

Врач назвала неожиданные причины одышки у пожилых людей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Одышка у возрастной категории граждан может указывать на сердечную недостаточность, проблемы с легкими, а также другие недуги. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

"Одышка у пожилых может свидетельствовать о проблемах с дыхательной или сердечно-сосудистой системой. То есть она может быть признаком сердечной недостаточности или заболеваний легких или бронхов", – пояснила эксперт.

Такой симптом бывает и при анемии. Когда низкий уровень гемоглобина в крови, это тоже проявляется одышкой при незначительной физической нагрузке.
Надежда Чернышова
врач-терапевт

Поскольку причин у одышки может быть несколько, при ее появлении Чернышова посоветовала обратиться к врачу. Он поможет выяснить, с чем связан дискомфорт.

При этом одышка не всегда указывает на патологические процессы. Иногда она может возникать у здоровых людей при чрезмерной физической нагрузке.

Одышка может быть физиологической, если при нормальном состоянии здоровья человек получает нагрузку, превышающую его тренированность. Даже когда он идет быстрым шагом или бежит, то рано или поздно дыхание сбивается, и это не считается чем-то патологическим.
Надежда Чернышова
врач-терапевт

Ранее россиянам рассказали, из-за каких неочевидных причин может возникать кашель. Например, подобный симптом способна вызывать гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Этот недуг в том числе характеризуется забросом в пищевод содержимого желудка, что и провоцирует кашель. Еще одна причина – псевдохолодовая аллергия, когда холодный воздух бьет по бронхам, тем самым вызывая рефлекторный спазм.

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