Отоларинголог назвал неочевидные причины кашля

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Кашель может возникать из-за стресса, рефлюксной болезни, псевдохолодовой аллергии, при воспалительных процессах в полости носа или может быть рефлекторным, как зевота. Об этом Москве 24 рассказал врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук Александр Пурясев.

"Несмотря на то что кашель направлен на очистку органов дыхания, бывают такие случаи, когда он совершенно не связан с легочными причинами", – отметил специалист.

В частности, он может возникать при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Как правило, это появляется после еды.

"Желудок – это такой мешочек, где находится кардиальный сфинктер. Он замыкает желудок и препятствует испарению кислоты. Но в силу разных причин – это могут быть воспалительные процессы, гастриты, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы – этот сфинктер несостоятелен, он полностью не закрывается, и кислота начинает испаряться по пищеводу вверх. И возникает кашель", – поясняет эксперт.

Кроме того, в зимний период он может возникать из-за псевдохолодовой аллергии, продолжает врач.



Александр Пурясев врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук Удар холодного воздуха по бронхам вызывает рефлекторный спазм. Повышается тонус бронхов за счет кольцевидной мускулатуры, бронхи начинают сужаться. А кашель – это рефлекторный защитный акт, который направлен на то, чтобы очистить бронхи и легкие. Кажется, что в бронхах есть какое-то препятствие, и люди начинают их прочищать, прокашливать.

Чтобы кашля не возникало, лучше всего дышать на холоде носом, советует отоларинголог.

"Нос для этого должен быть здоровым, потому что воспалительные процессы в его полости приводят к тому, что там образуется патологическая, воспалительная слизь. И когда человек дышит, микроскопические капельки слизи аспирируются бронхами", – говорит он.



Александр Пурясев врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук Кашель возникает после того, как развился ринит или гайморит. Вначале человек неделю или, может быть, две страдает насморком, гайморитом, а потом инфекция уходит вниз, в бронхи и присоединяется кашель.

Он даже может быть рефлекторным, как зевота. "Когда один кашляет, у второго человека тоже есть желание покашлять", – замечает врач.

Кроме того, кашель может быть обусловлен психогенными факторами. "Когда человек переживает, он начинает часто дышать, и вот эта гипервентиляция дает несоответствие между поступаемым кислородом и потребностью в нем", – объясняет отоларинголог.



Александр Пурясев врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук Еще один фактор – это неудобство. Когда человек хочет покашлять, а ему нельзя это сделать, чтобы, например, не пугать окружающих. И хочется еще больше.

По мнению врача, не следует пытаться подавить кашель. Лучше всего прокашляться в плечо или локоть. Или можно попить теплой воды, которая расслабит слизистые и мышцы дыхательного тракта.

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