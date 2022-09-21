Отоларинголог назвал неочевидные причины кашля

Фото: depositphotos/AntonLozovoy
Кашель может возникать из-за стресса, рефлюксной болезни, псевдохолодовой аллергии, при воспалительных процессах в полости носа или может быть рефлекторным, как зевота. Об этом Москве 24 рассказал врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук Александр Пурясев.
"Несмотря на то что кашель направлен на очистку органов дыхания, бывают такие случаи, когда он совершенно не связан с легочными причинами", – отметил специалист.
В частности, он может возникать при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Как правило, это появляется после еды.
"Желудок – это такой мешочек, где находится кардиальный сфинктер. Он замыкает желудок и препятствует испарению кислоты. Но в силу разных причин – это могут быть воспалительные процессы, гастриты, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы – этот сфинктер несостоятелен, он полностью не закрывается, и кислота начинает испаряться по пищеводу вверх. И возникает кашель", – поясняет эксперт.
Кроме того, в зимний период он может возникать из-за псевдохолодовой аллергии, продолжает врач.
Чтобы кашля не возникало, лучше всего дышать на холоде носом, советует отоларинголог.
"Нос для этого должен быть здоровым, потому что воспалительные процессы в его полости приводят к тому, что там образуется патологическая, воспалительная слизь. И когда человек дышит, микроскопические капельки слизи аспирируются бронхами", – говорит он.
Он даже может быть рефлекторным, как зевота. "Когда один кашляет, у второго человека тоже есть желание покашлять", – замечает врач.
Кроме того, кашель может быть обусловлен психогенными факторами. "Когда человек переживает, он начинает часто дышать, и вот эта гипервентиляция дает несоответствие между поступаемым кислородом и потребностью в нем", – объясняет отоларинголог.
По мнению врача, не следует пытаться подавить кашель. Лучше всего прокашляться в плечо или локоть. Или можно попить теплой воды, которая расслабит слизистые и мышцы дыхательного тракта.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников перечислил неочевидные причины боли в горле. В частности, она может наблюдаться при фибромиалгии и повышенной кислотности желудка. Кроме того, боль в горле может возникать из-за сухости слизистой на фоне пониженной влажности воздуха.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: