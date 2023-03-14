Кардиолог назвала опасный пульс для пожилых людей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пульс выше 80 ударов в минуту является опасным для пожилых людей. Об этом Москве 24 рассказала врач-кардиолог Юлия Маршинцева.

"Для пожилых людей лучше, чтобы пульс был пореже, нежели частый. Потому что сердце само себя кровоснабжает в фазу диастолы. Фаза диастолы – это когда сердечная мышца расслабляется в интервале между сокращениями. То есть идет удар, потом расслабление, затем следующий удар. В фазу диастолы усиливается кровоток по коронарным сосудам, которые питают сердце", – пояснила специалист.





Юлия Маршинцева врач-кардиолог Чем чаще сердце бьется, тем меньше оно само себя кровоснабжает. То есть фаза диастолы начинает укорачиваться. В результате меньше крови поступает по коронарному руслу. Учитывая, что у пожилых людей нередко бывают бляшки в сосудах, атеросклероз, то увеличение частоты сердцебиения и снижение питания сердца может привести к инфарктам, ишемии.

По словам кардиолога, идеальным для пожилых является пульс в 60–70 ударов в минуту. Если значение выше, то стоит обратиться к врачу, чтобы вернуть его к норме. "Если пульс частит, то есть он выше 80, нужно пить специальные лекарства. Они имеют ряд противопоказаний, поэтому их обычно подбирает врач", – заключила Маршинцева.

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