Кардиолог перечислил неочевидные признаки нарушенного кровообращения

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Кардиолог из США Кулдип Сингх заявил, что боль в ногах при ходьбе и отеки говорят о нарушенном кровообращении, сообщает издание Eat This, Not That!.
По словам эксперта, боль в ногах может вызвать закупорка артерий. При этом, как пояснил медик, в случае скапливания крови в области нижних конечностей появляются отеки или варикозное расширение вен.
Сингх отметил, что говорить о плохом кровообращении могут также боли в области груди или живота. Если кровоснабжение нарушено в головном мозге, у человека будут проявляться в том числе слабость в руках и затрудненная речь. При таких симптомах кардиолог посоветовал срочно обращаться к врачу, так как впоследствии может произойти инфаркт.
Ранее кандидат медицинских наук, врач-токсиколог Михаил Кутушов перечислил продукты, которые больше всего вредят сердцу. По его словам, трансжиры, насыщенные и вредные животные жиры, а также жаренная в масле пища оказывают негативное влияние на работу сердечно-сосудистой системы человека.
Кроме того, специалист отмечал, что еда должна быть наиболее естественной для региона проживания человека. Он рекомендовал следить за количеством еды, а также за ее качеством.
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