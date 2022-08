Кардиолог перечислил неочевидные признаки нарушенного кровообращения

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Кардиолог из США Кулдип Сингх заявил, что боль в ногах при ходьбе и отеки говорят о нарушенном кровообращении, сообщает издание Eat This, Not That!.

По словам эксперта, боль в ногах может вызвать закупорка артерий. При этом, как пояснил медик, в случае скапливания крови в области нижних конечностей появляются отеки или варикозное расширение вен.

Сингх отметил, что говорить о плохом кровообращении могут также боли в области груди или живота. Если кровоснабжение нарушено в головном мозге, у человека будут проявляться в том числе слабость в руках и затрудненная речь. При таких симптомах кардиолог посоветовал срочно обращаться к врачу, так как впоследствии может произойти инфаркт.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-токсиколог Михаил Кутушов перечислил продукты, которые больше всего вредят сердцу. По его словам, трансжиры, насыщенные и вредные животные жиры, а также жаренная в масле пища оказывают негативное влияние на работу сердечно-сосудистой системы человека.

Кроме того, специалист отмечал, что еда должна быть наиболее естественной для региона проживания человека. Он рекомендовал следить за количеством еды, а также за ее качеством.