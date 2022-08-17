Врач перечислил продукты, которые больше всего вредят сердцу

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Трансжиры, насыщенные и вредные животные жиры, а также жаренная в масле пища оказывают негативное влияние на работу сердечно-сосудистой системы человека, сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на кандидата медицинских наук, врача-токсиколога Михаила Кутушова.
По словам эксперта, трансжиры проходят очень сильную обработку, а чрезмерное употребление бекона, сырокопченых и копченых колбас приводит к закупорке сосудов и артерий.
"Жиры высокой плотности увеличивают концентрацию "плохого" холестерина в крови, это способствует образованию холестериновых бляшек. В свою очередь, они откладывают белки, минералы, бляшка постепенно увеличивается и закрывает просвет сосудов. Исход такой ситуации: образование тромбов, растет риск атеросклероза – патогенетический механизм для болезней Альцгеймера, инсультов, инфарктов и так далее", – отметил Кутушов.
Как пояснил специалист, сердце нагружается от дефицита кислорода в сердечной ткани, который в свою очередь появляется от недостаточной работы сердечно-сосудистой системы.
Кроме того, на работу сердечной мышцы и сердечно-сосудистой системы негативно влияет частое употребление маргарина, майонеза, картошка фри и наггетсов.
Также не следует налегать на жирные сорта мяса, особенно, поджаренные на гриле или на углях.
"Мы все очень любим летом сходить на шашлыки, устроить пикник на жаре с жирным мясом. А еще запиваем это все алкогольными напитками. Все эти мероприятия оказывают крайне негативное воздействие на сердце", – подчеркнул он.
По мнению эксперта, еда должна быть наиболее естественной для региона проживания человека. Он рекомендовал следить за количеством еды, а также за ее качеством.
Ранее кардиолог Нана Погосова перечислила правила питания, которые помогут избежать проблем с сердцем.
Во-первых, необходимо ограничивать потребление насыщенных жиров, прежде всего трансжиров, которых много содержится в полуфабрикатах. По словам эксперта, лучше обратить внимание на полиненасыщенные жирные кислоты, которые есть в растительных маслах. Нужно есть рыбу, напомнила Погосова. По ее словам, пользу могут принести даже консервы.
Второе правило заключается в том, что в организм регулярно должна поступать клетчатка, рассказала врач, она есть, например, в цельнозерновом хлебе. Многими полезными свойствами обладают крупы, они способны выводить "плохой" холестерин, объяснила кардиолог.
"Доктор 24": 5 главных напитков для здоровья сердца
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