Диетолог рассказала о пользе горького шоколада для сердца и сосудов

15–25 граммов горького и темного шоколада в день могут быть полезны и безопасны для здоровья, в частности, для сердца и сосудов, рассказала главный диетолог московского Депздрава Антонина Стародубова.
"<...> умеренное потребление темного шоколада снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, способствует нормализации артериального давления и липидного обмена, повышает продуктивность головного мозга", – приводит ее слова РИА Новости.
Специалист отметила, что наиболее полезными считаются сорта шоколада с высоким содержанием какао-бобов – не менее 70%, а также с относительно невысоким содержанием сахара – не более 25%. Употреблять такой шоколад лучше в первой половине дня, когда наиболее высока физическая активность, подчеркнула диетолог, так как этот продукт обладает высокой калорийностью.
В какао-бобах содержатся полезные пищевые вещества с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, продолжила эксперт. В частности, какао-бобы богаты фосфором, серой, калием, магнием, хлором, кальцием и натрием. Также в их составе есть медь, кобальт, молибден, цинк, железо и марганец.
Стародубова также добавила, что в молочных сортах шоколада сахара несколько выше, чем в темном или горьком, а белый шоколад вообще не имеет в составе тертого какао.
Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что чашка какао вечером позволит сократить порцию ужина, так как напиток снижает аппетит. Он отметил, что в какао содержится магний и витамины группы В. Таким образом, употребление напитка сделает человека более спокойным и уравновешенным.
"Городской стандарт": российский шоколад
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