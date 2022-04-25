Эксперты рассказали о пользе пасты из кунжута

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В пасте тахини из молотого кунжута содержатся клетчатка, белок, кальций и другие витамины. Об этом сообщает турецкое издание Türkiye.

По словам ученых, в пасте содержится высокий уровень антиоксидантов, поэтому она способствует очищению крови, снижению уровня холестерина и укреплению сердечно-сосудистой системы.

Помимо этого, как отметили ученые, в кунжуте есть витамин С, который поддерживает защиту организма от вредных веществ, вирусов и бактерий. Помимо этого паста позволяет вывести токсины из организма, предотвращая отравление.

Кроме того, продукт улучшает память и укрепляет нервную систему, добавили специалисты.

Ранее врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Наталья Денисова рассказала, как горький шоколад может помочь зубам. По ее словам, фтор, содержащийся в какао и какао-масле, образует на поверхности зуба покрытие, защищающее от воздействия бактерий.

Танины в составе горького шоколада защищают от формирования зубных камней, снижают риск воспаления десен. Денисова подчеркнула, что указанные свойства работают только в случае с шоколадом с низким содержанием сахара и высоким – какао-порошка.

