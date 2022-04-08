Врач рассказал, какие продукты помогут пережить отказ от сладкого

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Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев в разговоре с Москвой 24 порекомендовал людям, решившим отказаться от сладкого, есть больше сложных углеводов и пищу с содержанием хрома, чтобы не испытывать сахарную ломку.

По словам специалиста, основная ошибка заключается в том, что когда человек садится на диету, то он полностью отказывается от простых углеводов, забывая при этом о сложных, которые тоже дают энергию, но при этом более полезные.

"Организму не хватает энергии. Именно поэтому, так как энергию проще получить из простых углеводов, то есть из сахара, организм будет тянуть именно на сахар", – рассказал эксперт в интервью программе "Доктор 24".





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Сложные углеводы нужно есть минимум один раз в день, например на завтрак. Можно взять любую крупу: гречку, киноа, булугур, кускус.

Отказаться от сладкого поможет и употребление продуктов с содержанием хрома, продолжает Арзамасцев. "Именно его недостаток влияет на тропность инсулина к глюкозе. Чем меньше хрома, тем медленнее клетки получают сахар. Поэтому хром мы должны потреблять в достаточном количестве", – подчеркнул специалист.

Большое количество хрома содержится в сыре. Кроме того, его достаточно много в рыбе и мясных продуктах, поясняет Арзамасцев

По словам нутрициолога, одна из причин, почему человеку хочется есть сладкое, – это стресс. Поэтому специалист советует употреблять продукты с содержанием магния и витамина B6, например включить в рацион раз в неделю говяжью печень. Она поможет укрепить нервную систему и уменьшит уровень стресса.

Провокатором употребления сахара также может быть кофе или чай. Дело в том, что эти напитки часто пьют вместе со сладостями, объясняет эксперт. Чтобы не тянуться к сахару, специалист советует тренировать силу воли или вовсе отказаться от кофе и чая.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Если человек морально готов отказаться от сладких продуктов, то чай или кофе в определенных количествах ему не навредит. Но если он четко понимает, что отказаться от конфет или сладких булочек не получится, тогда лучше перестать употреблять эти напитки.

Особое внимание специалист обращает на сахарозаменители: не все из них могут быть полезны. "Например, фруктоза, которую используют как полную замену сахара, на самом деле по калорийности практически тот же сахар. Единственный плюс, она чуть более сладкая, однако есть и огромные минусы. Фруктоза медленно расщепляется в организме до глюкозы. Если этой фруктозы очень много, то печень ее полностью расщепить не может. И в этом случае она будет превращаться в жиры", – предупреждает нутрициолог.

Тем не менее существуют и другие заменители сахара, в которых калории практически не содержатся, например стевия. Ее можно съесть сколько угодно, вреда организму это не принесет. Но и пользы от этого тоже не будет, считает эксперт.

"Стевия и любые другие сахарозаменители с нулем килокалорий все равно сладкие, и по факту привычка у нас никуда не исчезнет", – заключил Арзамасцев.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок напомнил, что употребление сладостей в большом количестве может привести к набору лишних килограммов. Как следствие, избыточного веса, не исключено развитие сахарного диабета, жировой дистрофии печени, атеросклероза и панкреатита, предупредил эксперт.