Диетолог назвала мешающие похудеть привычки

Фото: depositphotos/HayDmitriy

Стресс и недостаток сна могут стать причинами, мешающими похудеть, рассказала доктор медицинских наук, диетолог Лиза Янг. Об этом сообщает "Газета.ру".

По словам специалиста, стресс может привести к увеличению висцерального жира из-за повышения уровня гормона кортизола. Также многие люди при стрессе переедают.

Янг отметила, что недостаток сна может привести к плохому настроению, после чего человек попытается его улучшить с помощью вредных продуктов. Однако диетолог посоветовала отказаться при похудении от больших порций, слишком жирной, соленой или сладкой еды.

Ранее британский диетолог Дэвид Сташ рассказал о способах, которые помогут в борьбе с тягой к сладкому. По его словам, в таких случаях нужно просто выпить воды. Также сладости можно заменить другими продуктами без сахара и с большим количеством белка.