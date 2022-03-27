Нутрициолог перечислила безопасные заменители сахара

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Лучше придерживаться натуральных заменителей сахара. Об этом в беседе с Ura.ru рассказал диетолог-нутрициолог Ирина Писарева.
В частности, сироп топинамбура поднимает гликемический индекс, но не на столько, как обычный рафинированный сахар.
Также эксперт посоветовала в качестве заменителя эритрит или эритритол, то есть сахар из винограда.
"У него практически не имеется противопоказаний. Единственное, что его большое количество может вызвать слабительный эффект", – пояснила Писарева.
До этого врач-диетолог Елена Соломатина порекомендовала здоровым людям не есть больше 30 граммов сахара в день, чтобы не навредить себе. Превышение нормы потребления сахара может привести к разрушению сосудов и развитию атеросклероза, что увеличивает риск инсульта или инфаркта, предупреждает врач.
Кроме того, Соломатина обращает внимание, что превысить норму потребления сахара можно, даже если совсем не есть его в чистом виде. По словам диетолога, существуют продукты со скрытым сахаром. К ним относится, например, белый рис или хлопья на завтрак. Чтобы не навредить здоровью, эксперт рекомендует подсчитывать гликемический индекс потребляемых продуктов.
Помимо этого, врач-диетолог Наталья Круглова назвала хранение больших объемов сахара плохой идеей. Взрослому человеку нужно не более 30 граммов сахара в течение дня. Таким образом, одной килограммовой пачки хватит на длительное время. Специалист уточнила, что сахар – это продукт, который может длительно храниться без потери качества. Даже слежавшийся сахар является безопасным продуктом. Тем не менее в сахарном песке могут завестись насекомые.
Между тем замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов уже заявлял, что в России достаточно запасов сахара. В ведомстве не ждут никаких перебоев с учетом того, что принято решение о запрете экспорта.
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