Врач рассказал о пользе шоколада

Фото: depositphotos/bhofack2

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что шоколад может быть полезен даже людям с диабетом, поскольку он благоприятно влияет на обмен и резистентность к инсулину.

"Вообще шоколад входит в семерку обязательных полезных продуктов наряду с овощами, фруктами, рыбой, орехами, красным вином и чесноком", – заявил врач в эфире телеканала "Россия 1".

Мясников уточнил, что речь идет о темном шоколаде, который содержит не менее 70% какао. По его словам, молочный и белый шоколад менее полезен из-за содержания большого количества сахара, животного жира и других добавок.

Ранее врач-диетолог Людмила Денисенко рассказала о продуктах, которые помогут в борьбе с тревогой. Так, со стрессом поможет справиться шоколад. Около пяти долек в день увеличат выброс эндорфинов в организме и добавят энергии. Сильный успокаивающий эффект имеет и сельдерей.

Москвичам рассказали, как выбрать суфле в шоколаде



Следите за новостями в официальной группе Москвы 24 в "Одноклассниках"