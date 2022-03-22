Врач рассказал о пользе шоколада

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Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что шоколад может быть полезен даже людям с диабетом, поскольку он благоприятно влияет на обмен и резистентность к инсулину.
"Вообще шоколад входит в семерку обязательных полезных продуктов наряду с овощами, фруктами, рыбой, орехами, красным вином и чесноком", – заявил врач в эфире телеканала "Россия 1".
Мясников уточнил, что речь идет о темном шоколаде, который содержит не менее 70% какао. По его словам, молочный и белый шоколад менее полезен из-за содержания большого количества сахара, животного жира и других добавок.
Ранее врач-диетолог Людмила Денисенко рассказала о продуктах, которые помогут в борьбе с тревогой. Так, со стрессом поможет справиться шоколад. Около пяти долек в день увеличат выброс эндорфинов в организме и добавят энергии. Сильный успокаивающий эффект имеет и сельдерей.
Москвичам рассказали, как выбрать суфле в шоколаде
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