Диетологи рассказали об опасности дефицита белка

Фото: depositphotos/haarmony
Люди с дефицитом животного белка чаще подвержены инфекционным заболеваниям. Об этом рассказали диетолог-эндокринолог Елена Щетинина и диетолог Наталья Круглова.
Если в рационе человека мало животного белка, то у него страдает иммунокомпетентная система. Фактор защиты будет плохо срабатывать, так как растительный белок неполноценен.
"В построении иммунокомпетентной системы принимают участие также витамины группы В. Дефицит их может проявиться в виде высыпаний на коже. Человек, говорит, хлеб не ем, каши не ем, а я ему отвечаю, что гордиться нечем, так как вы себя лишаете витаминов группы В и магния", – рассказала Щетинина Ura.ru.
По словам Кругловой, в полноценном рационе питания должно содержаться одинаковое количество животного и растительного белка. Специалист отметила, что из-за дефицита белка человек будет более подвержен болезням. При этом, добавила эксперт, вегетарианский рацион может удовлетворять эту потребность.
"У веганов наблюдается дефицит витамина В12, когда в питании нет даже яиц и молочных продуктов. Таким людям мы рекомендуем дополнительно включать в рацион этот витамин", – пояснила Круглова.
Ранее диетологи рассказали, что яблоки, грейпфруты, авокадо и арбузы могут помочь в борьбе с жиром на животе. Данные фрукты положительно влияют на микрофлору кишечника и снижают уровень воспаления, которое приводит к набору лишнего веса.
Москвичам рассказали, как выбрать креветки
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: