Диетологи рассказали об опасности дефицита белка

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Люди с дефицитом животного белка чаще подвержены инфекционным заболеваниям. Об этом рассказали диетолог-эндокринолог Елена Щетинина и диетолог Наталья Круглова.

Если в рационе человека мало животного белка, то у него страдает иммунокомпетентная система. Фактор защиты будет плохо срабатывать, так как растительный белок неполноценен.

"В построении иммунокомпетентной системы принимают участие также витамины группы В. Дефицит их может проявиться в виде высыпаний на коже. Человек, говорит, хлеб не ем, каши не ем, а я ему отвечаю, что гордиться нечем, так как вы себя лишаете витаминов группы В и магния", – рассказала Щетинина Ura.ru.

По словам Кругловой, в полноценном рационе питания должно содержаться одинаковое количество животного и растительного белка. Специалист отметила, что из-за дефицита белка человек будет более подвержен болезням. При этом, добавила эксперт, вегетарианский рацион может удовлетворять эту потребность.

"У веганов наблюдается дефицит витамина В12, когда в питании нет даже яиц и молочных продуктов. Таким людям мы рекомендуем дополнительно включать в рацион этот витамин", – пояснила Круглова.

Ранее диетологи рассказали, что яблоки, грейпфруты, авокадо и арбузы могут помочь в борьбе с жиром на животе. Данные фрукты положительно влияют на микрофлору кишечника и снижают уровень воспаления, которое приводит к набору лишнего веса.

