Диетолог рассказала, кому нельзя есть рис

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Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Москвой 24 посоветовала гражданам с лишним весом, инсулинорезистентностью и диабетом не злоупотреблять белым рисом.

По словам врача, белый рис – это простой углевод, который действует на организм так же, как и сладкие продукты. "Рис имеет достаточно высокий гликемический индекс, он повышает уровень глюкозы в крови. Через некоторое время после его употребления происходит провал, то есть человек чувствует усталость", – уточнила диетолог.





Елена Соломатина врач-диетолог Людям, у которых не очень хорошее взаимодействие с углеводами, это прежде всего те, у кого есть лишний вес, инсулинорезистентность, то есть преддиабетическое состояние, диабет, не нужно увлекаться белым рисом.

Тем, кому сложно отказаться от белого риса, можно есть его в холодном виде, например добавлять в салаты, продолжает Соломатина. "В этом случае крахмал становится резистентным и не так быстро повышает уровень сахара в крови", – говорит эксперт.

По словам специалиста, наиболее полезен бурый рис. В нем, в отличие от белого, содержится больше клетчатки, витаминов, в частности витамина B, микро- и макроэлементов. Они находятся в оболочке, которая у бурого риса сохранена, указала Соломатина.

Поскольку в буром рисе есть клетчатка, его не стоит есть при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта, рассказывает диетолог. "Это панкреатиты, гастриты, послеоперационный период. В этом случае нужен щадящий режим. Всем остальным – переходить на бурый рис. Если хочется белого риса, относиться к этому как к лакомству", – говорит врач.

Ранее специалист по питанию и диетологии Гизем Гермюш назвал продукты, которые стабилизируют уровень сахара в крови. Эксперт посоветовал два раза в неделю есть бобовые и красные плоды. Полезен фундук, миндаль и грецкие орехи. Три раза в неделю можно есть рыбу, добавил специалист.

