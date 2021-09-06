Эксперт назвал продукты, стабилизирующие уровень сахара в крови

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Специалист по питанию и диетологии Гизем Гермюш назвал продукты, которые стабилизируют уровень сахара в крови.
По его словам, в рационе должна присутствовать еда с низким гликемическим индексом. К таким продуктам, в частности, относится рыба, которую рекомендуется употреблять три раза в неделю.
"При употреблении зеленого чая, содержащего большое количество антиоксидантов, без сахара вы заметите, что уровень сахара в крови также уравновешивается. Однако здесь следует соблюдать меру", – написал Гермюш в статье для турецкой газеты Sözcü.
Диетолог посоветовал два раза в неделю есть бобовые и красные плоды. Также, по его словам, полезен фундук, миндаль, грецкие орехи, однако этими продуктами не стоит злоупотреблять при колебаниях этого показателя и изжоге.
Кроме того, для стабилизации уровня глюкозы в крови специалист рекомендовал включить в рацион йогурт и яйца.
Ранее сообщалось, что австралийские ученые создали безболезненный тест для диабетиков. Новый тип специальных полосок позволит диабетикам не прокалывать палец для сбора крови, достаточно будет положить одну из них на язык.
Спустя несколько минут результаты отобразятся на экране смартфона. Ожидается, что новые полоски поступят в продажу не раньше 2023 года.
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