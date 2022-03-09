Названы три антивозрастных продукта для долголетия

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Доктор медицинских наук, кардиолог Стивен Гандри назвал три главных антивозрастных продукта, влияющих на долголетие. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

По словам специалиста, на долголетие влияет содержание митохондрий. Защитить их позволяют продукты с большим содержанием полифенолов.

Полифенолами богато оливковое масло. В нем содержатся олуропеин, лигнаны и гидрокситирозол, снижающие уровень холестерина и кровяное давление. Благодаря этому повышение употребления оливкового масла, особенно в качестве замены другим жирам, способствует увеличению продолжительности жизни.

Вторым антивозрастным продуктом являются ягоды, в частности черника, содержащая в себе антоцианы, которые поддерживают здоровье мозга и всего организма. В обмене веществ и работе мозга также помогают гранаты, содержащие в себе эллаговую кислоту.

Вопреки мнению многих врачей, для увеличения продолжительности жизни Гандри рекомендовал есть сыр. Речь идет о видах сыра, произведенных из козьего и овечьего молока. Такие продукты содержат в себе полезные соединения, положительно влияющие на митохондрии.

Ранее эксперты назвали продукты, очищающие почки от токсинов. По их словам, арбуз, черника и клубника обладают антиоксидантами, что помогает очищать почки и мочевой пузырь, а также бороться с различными патологиями. Полезные свойства данных продуктов связаны с мочегонным эффектом, которым они обладают.