Диетолог перечислила главные ошибки в питании во время поста

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Россиян предупредили, что неправильно выстроенный рацион во время поста может привести к серьезным последствиям. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина, сообщает "Вечерняя Москва".

Ошибки в питании способны вызвать заболевания желудка, сердца и даже почек. По этой причине эксперт посоветовала подготовить организм к продолжительному воздержанию от животной пищи.

В частности, речь идет о людях, привыкших стимулировать центры вознаграждения мозга и не любящих богатую клетчаткой пищу.

"Что значит стимуляция центров вознаграждения мозга? Это режим питания, при котором человек привык есть вкусную и жирную пищу, способствующую выработке серотонина. О таких еще говорят: любит себя побаловать вкусненьким. Именно этим людям сложнее всего дается пост", – объяснила Соломатина.

При резкой смене питания у таких граждан наблюдается дефицит ингредиентов, необходимых для выработки гормона радости, продолжила диетолог.

"Человек начинает есть большое количество разрешенных сладостей – постное печенье, торты, выпечку и сухофрукты. При чрезмерном употреблении таких продуктов в организме происходит резкий скачок сахара, поскольку в такой пище находится высокий гликемический индекс", – предупредила специалист.

Регулярная замена обычной пищи на постную вызывает у человека дополнительное чувство голода и набор жира. Также продукты с высоким гликемическим показателем способны вызвать сахарный диабет второго типа.

"Многие начинают наседать на продукты, приготовленные на растительных маслах, причем неполезных сортов. Самым дешевым растительным маслом является подсолнечное, поэтому больше всего употребляют его. Полезное льняное масло или оливковое не всем нравится", – сказала Соломатина.

Повышенное употребление продуктов на маслах провоцирует дегенеративные процессы в организме. Это может вызывать атеросклероз, повреждение сосудов, болезни сердца, почек и мозга.

"Следует за месяц до начала поста постепенно включать в свой рацион больше растительных продуктов, бобовых, клетчатки, каш, которые нужно готовить, а не заваривать. Употребляйте орехи, семечки, льняное масло", – посоветовала диетолог.

Специалист рекомендовала следовать закону золотой середины при употреблении продуктов с высоким содержанием клетчатки. В противном случае у человека может воспалиться кишечник.

Грубой ошибкой во время поста также является поедание большого количества картошки, отметила эксперт.

"Потреблять картошку не в охлажденном состоянии – все равно что есть столовыми ложками чистый сахар. Итогом такой трапезы может стать сахарный диабет второго типа", – предостерегла Соломатина.

Она добавила, что рацион во время поста должен содержать бобовые, растительные масла, фрукты, овощи, а в разрешенные дни – рыбу. При этом картошку следует есть охлажденной, так организм получит меньше крахмала и сахара.

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