Названы продукты, очищающие почки от токсинов

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Арбуз, черника и клубника обладают антиоксидантами, что помогает очищать почки и мочевой пузырь, а также бороться с различными патологиями. Об этом сообщает "Газета.ру".
Так, факторами развития почечной недостаточности являются диабет, болезни органов пищеварения и почек, гипертония, болезни сердца и почечная недостаточность в семейном анамнезе. В связи с этим для правильного функционирования почек необходимо придерживаться диеты с употреблением данных продуктов, которые также обладают мочегонным эффектом.
Ранее эксперт по питанию Ксения Черная рассказала о незаменимой пользе кедровых орехов для здоровья. Она отметила, что содержащиеся в них жиры восстанавливают мембраны клеток. При этом их чрезмерное употребление вредно – в день рекомендуется употреблять не более 30 граммов.
По словам эксперта, продукт поможет бороться с сухостью кожи, преждевременным старением и ухудшением зрения. При этом промывать орехи не обязательно, приобретать их лучше всего в вакуумной упаковке.
"Доктор 24": кедровые орехи
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