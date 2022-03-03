Нутрициолог назвала самый полезный для здоровья орех

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Эксперт по питанию Ксения Черная рассказала о незаменимой пользе кедровых орехов для здоровья, передает радиостанция "Комсомольская правда".

"Кедровые орехи содержат в составе полиненасыщенные жирные кислоты. <...> Они показаны для восстановления после инфекционных заболеваний, восстановления сердечно-сосудистой системы", – заявила эксперт.

Жиры, содержащиеся в кедровых орехах, восстанавливают мембраны клеток. При этом их чрезмерное употребление вредно – в день рекомендуется употреблять не более 30 граммов.

Кроме того, в кедровых орехах содержатся белки. В пересчете на 100 граммов их содержание сравнимо с составом рыбы.

Продукт поможет бороться с сухостью кожи, преждевременным старением и ухудшением зрения. При этом промывать орехи не обязательно, приобретать их лучше всего в вакуумной упаковке.

Американский диетолог Кэтрин Брукинг ранее рассказала о пользе продуктов с содержанием омега-3 ненасыщенных жирных кислот. К ним относятся грецкие орехи, а также разные виды рыбы.

