Диетолог назвала продукты, помогающие при головной боли

Фото: depositphotos/igordutina

Американский диетолог Кэтрин Брукинг рассказала о продуктах, употребление которых поможет в профилактике или купировании головной боли. Об этом сообщает издание Eat This, Not That!.

Эксперт указала на исследование, согласно которому омега-3 ненасыщенные жирные кислоты помогают сократить частоту и интенсивность приступов мигрени.

Больше всего данного вещества находится в рыбьем жире, а также в самой рыбе (сардинах, анчоусах, скумбрии, лососе, длиннопером тунце и форели). Кроме того, полезными свойствами обладают молотые семена льна или чиа. Их можно добавлять в салаты, смузи и джемы.

Значительное содержание омега-3 также отмечено в грецких орехах. Они также богаты магнием, который дополнительно помогает в профилактике головной боли.

Врач-кардиолог Юлия Маршинцева ранее рассказала, как поддержать организм в осенний период. Специалист предупредила, что люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут испытывать головную боль, для борьбы с которой она посоветовала тренировать сосуды и принимать контрастный душ.