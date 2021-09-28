Диетолог назвала продукты, помогающие при головной боли

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Американский диетолог Кэтрин Брукинг рассказала о продуктах, употребление которых поможет в профилактике или купировании головной боли. Об этом сообщает издание Eat This, Not That!.
Эксперт указала на исследование, согласно которому омега-3 ненасыщенные жирные кислоты помогают сократить частоту и интенсивность приступов мигрени.
Больше всего данного вещества находится в рыбьем жире, а также в самой рыбе (сардинах, анчоусах, скумбрии, лососе, длиннопером тунце и форели). Кроме того, полезными свойствами обладают молотые семена льна или чиа. Их можно добавлять в салаты, смузи и джемы.
Значительное содержание омега-3 также отмечено в грецких орехах. Они также богаты магнием, который дополнительно помогает в профилактике головной боли.
Врач-кардиолог Юлия Маршинцева ранее рассказала, как поддержать организм в осенний период. Специалист предупредила, что люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут испытывать головную боль, для борьбы с которой она посоветовала тренировать сосуды и принимать контрастный душ.
"Доктор 24": головная боль
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