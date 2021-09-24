Врачи назвали болезни, которые маскируются под плохой характер

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Раздражительность, плаксивость, лень и апатия могут указывать на болезни, которые маскируются под плохой характер. Об этом сообщает News.ru.
Иммунолог и диетолог Марина Аплетаева рассказала, что астенический синдром может быть симптомом скрытой инфекции. По словам специалиста, он проявляется повышенной утомляемостью, ослаблением самообладания, нетерпеливостью, неусидчивостью, нарушением сна.
"Человек долго не может концентрироваться на одной задаче и быстро устает. Это происходит из-за интоксикации – отравления организма вредными веществами. Головной мозг получает меньше кислорода, что не лучшим образом сказывается на его работе", – подчеркнула Аплетаева.
Врач общей практики Ирина Добрецова предупредила, что лень, апатия или раздражительность могут быть симптомами анемии, которая возникает из-за дефицита железа.
"Этот микроэлемент поступает в организм с белковой пищей – мясом, яйцами, гречневой крупой. Основные причины недуга – неправильное питание, скрытые кровотечения, нарушение всасываемости в кишечнике. Другие симптомы анемии – выпадение волос, ломкость ногтей, бледность и сухость кожи, одышка. Если человек замечает их у себя, нужно сдать анализ на гемоглобин и ферритин", – посоветовала Добрецова.
Доцент кафедры эндокринологии Первого МГМУ Олеся Гурова рассказала, что плаксивость, частые перепады настроения от эйфории к депрессии могут быть при избытке тиреоидных гормонов тироксина и трийодтиронина (T4 и T3). Повышенную их выработку вызывают различные заболевания, например диффузный токсический зоб.
Лень и апатия могут свидетельствовать о хронической надпочечниковой недостаточности. Другие симптомы недуга – низкое артериальное давление и обострение хронических заболеваний.
По словам кардиолога Юрий Кремнева, ухудшение памяти может быть связано с атеросклерозом, который может привести к ишемической болезни сердца, инфарктам и инсультам.
Врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова отметила, что холецистит негативно влияет на настроение. Больной становится злым и раздражается по пустякам. Человек может не испытывать болей, но постоянно ощущать вздутие живота. Если заболевание запустить, это может привести к появлению камней в желчном пузыре.
Ранее ученые рассказали об опасности парацетамола для женщин. Специалисты советуют отказаться от препарата либо проконсультироваться с врачом.
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