Ученые рассказали об опасности парацетамола для женщин

Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Прием парацетамола опасен для беременных женщин, выяснила международная группа медицинских исследователей. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на журнал Nature Reviews Endocrinology.
Ученые проводили эксперименты над животными. Из-за приема препарата у подопытных нарушилась работа урогенитальной и репродуктивной систем. Страдало также неврологическое развитие будущего детеныша.
На основании полученных результатов исследователи сделали вывод, что парацетамол оказывает негативное влияние на процессы формирования плода.
Ученые советуют женщинам как можно реже принимать подобные препараты. В противном же случае необходимо проконсультироваться с врачом.
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