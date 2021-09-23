Ученые допустили, что SARS-CoV-2 может провоцировать редкую аутоиммунную болезнь

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Ученые обнаружили закономерность в заболевании COVID-19 и развитии у пациента синдрома Гийена-Барре. Они полагают, что коронавирусная инфекция может провоцировать возникновение редкого аутоиммунного заболевания, следствием которого является потеря контроля над мышцами в конечностях. Об этом говорится в статье, опубликованной в научном журнале Brain.

Группа исследователей под руководством профессора Роттердамского университета Барта Якобса проанализировала данные международного проекта GBS Outcome, в работе которого участвовали врачи со всего мира, специализирующиеся на изучении синдрома. Точные причины его возникновения неизвестны, однако считается, что к нему приводят различные бактериальные и вирусные инфекции.

Авторы исследования выделили 50 пациентов, у которых развитие заболевания выявили в первой половине 2020 года, в начале пандемии коронавируса. В крови 11 из них были обнаружены следы SARS-CoV-2, свидетельств других инфекций, предшествующих синдрому, у большинства не выявили.

В итоге Якобс с коллегами пришел к выводу, что COVID-19 относится к числу болезней, способных спровоцировать синдром Гийена-Барре. Ученые намерены и далее искать подтверждения своей гипотезы.

Ранее ученые выяснили, что органы перенесших коронавирус людей могут "постареть" на десятилетия. У людей, переболевших COVID-19, на 35% чаще, чем у других пациентов, встречались долгосрочные повреждения почек. В среднем функции органа снижались на 30% в год, что сопоставимо с его старением на 30 лет.

