Ученые определили специфику иммунного ответа организма на COVID-19

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Ученые из Австралии провели исследование среди пациентов, обратившихся в Венскую больницу общего профиля с симптомами респираторной вирусной инфекции, и пришли к выводу, что коронавирус вызывает уникальный ответ иммунитета человека.

Исследователи заметили, что в крови пациентов присутствует набор иммунологических маркеров, позволяющих отличить коронавирус от других вирусных заболеваний. Результаты работы опубликованы в журнале Frontiers in Cellular and Infection Microbiology.

Кроме того, эксперты выяснили, что тяжелая форма коронавируса связана не с самим вирусом, а с чрезмерной реакцией организма на него.

"У этих пациентов наблюдались типичные симптомы, которые могут возникнуть при инфекции SARS-CoV-2 или других респираторных вирусных инфекциях, например лихорадка, одышка, кашель", – рассказал руководитель исследования Роберт Штрассл.

Ранее британские ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, что совокупность перенесенного коронавируса и вакцинации препаратами Pfizer или Moderna дают организму гибкие антитела, способные отразить атаку мутировавших штаммов коронавируса.

