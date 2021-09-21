Ученые определили специфику иммунного ответа организма на COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ученые из Австралии провели исследование среди пациентов, обратившихся в Венскую больницу общего профиля с симптомами респираторной вирусной инфекции, и пришли к выводу, что коронавирус вызывает уникальный ответ иммунитета человека.
Исследователи заметили, что в крови пациентов присутствует набор иммунологических маркеров, позволяющих отличить коронавирус от других вирусных заболеваний. Результаты работы опубликованы в журнале Frontiers in Cellular and Infection Microbiology.
Кроме того, эксперты выяснили, что тяжелая форма коронавируса связана не с самим вирусом, а с чрезмерной реакцией организма на него.
"У этих пациентов наблюдались типичные симптомы, которые могут возникнуть при инфекции SARS-CoV-2 или других респираторных вирусных инфекциях, например лихорадка, одышка, кашель", – рассказал руководитель исследования Роберт Штрассл.
Ранее британские ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, что совокупность перенесенного коронавируса и вакцинации препаратами Pfizer или Moderna дают организму гибкие антитела, способные отразить атаку мутировавших штаммов коронавируса.
Вирусолог Чумаков рассказал, кто не может заболеть коронавирусом
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: