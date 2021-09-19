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Общество

17:03

Ученый назвал категорию неуязвимых перед коронавирусом людей

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Член-корреспондент РАН, профессор Петр Чумаков рассказал о людях, которые физически неспособны заразиться коронавирусом. Об этом он сообщил Ura.ru.

"Человек, конечно, не заразится коронавирусом во время заболевания простудой или ОРВИ", – заявил эксперт.

Чумаков объяснил, что такая ситуация связана с выработкой в организме интерферона. Данный белок защищает организм от вторичного вторжения вируса.

При этом заразиться COVID-19 человек может, но после выздоровления от простуды. В таких случаях заболевание коронавирусом может протекать сложнее из-за ослабленности человека.

Как добавил заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов, между собой могут соединяться респираторные и желудочно-кишечные инфекции, но в таких случаях один из патогенов все же оказывается сильнее.

В России за последние сутки выявили 20 174 новых случая коронавируса. Из них в Москве подтвердили 2 376 эпизодов заболевания.

В Москве за сутки выявили 2 376 новых случаев COVID-19

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Сюжет: Коронавирус COVID-19
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