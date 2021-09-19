Ученый назвал категорию неуязвимых перед коронавирусом людей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Член-корреспондент РАН, профессор Петр Чумаков рассказал о людях, которые физически неспособны заразиться коронавирусом. Об этом он сообщил Ura.ru.
"Человек, конечно, не заразится коронавирусом во время заболевания простудой или ОРВИ", – заявил эксперт.
Чумаков объяснил, что такая ситуация связана с выработкой в организме интерферона. Данный белок защищает организм от вторичного вторжения вируса.
При этом заразиться COVID-19 человек может, но после выздоровления от простуды. В таких случаях заболевание коронавирусом может протекать сложнее из-за ослабленности человека.
Как добавил заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов, между собой могут соединяться респираторные и желудочно-кишечные инфекции, но в таких случаях один из патогенов все же оказывается сильнее.
В России за последние сутки выявили 20 174 новых случая коронавируса. Из них в Москве подтвердили 2 376 эпизодов заболевания.
В Москве за сутки выявили 2 376 новых случаев COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: