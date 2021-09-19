В России выявили 20 174 новых случая коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

За минувшие сутки в России подтвердили 20 174 новых случая коронавируса. В 1 595 (7,9%) из них болезнь проходила без клинических проявлений, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

На Москву пришлось 2 376 случаев, на Санкт-Петербург – 1 834, на Московскую область – 1 004, на Свердловскую область – 507, на Самарскую область – 502, на Воронежскую область – 492, на Нижегородскую область – 466.

Всего в России зарегистрировано 7 274 928 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Москве, Республике Алтай, Бурятии, Ямало-Ненецком автономном округе, Карачаево-Черкессии, Мурманская, Калужская, Кировская, Томская, Тульская областях.

За последние сутки в стране от последствий коронавируса умерло 793 человека, за весь период пандемии скончались 198 218 человек. За минувшие 24 часа выздоровели 13 418 человек, за все время – 6 498 682.

В начале сентября во Всемирной организации здравоохранения заявили, для того, чтобы подтвердить устойчивость штамма коронавируса "Мю" к существующим вакцинам, необходимо провести дополнительные исследования. Ранее случаи инфицирования данным штаммом коронавируса были зафиксированы в Южной Америке и Европе. Их доля от общего числа заболеваний COVID-19 не превышала 0,1 процента.